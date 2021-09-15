Росбанк завершил первый этап перевода Главной книги (general ledger) на платформу ЦФТ

Завершён первый этап проекта – внедрена функциональность новой Главной книги и выполнена её интеграция с установленными в банке core-системами. Следующим этапом будет установка ещё одного решения ЦФТ – системы класса Accounting Engine, предназначенной для разделения на слои продуктового и бухгалтерского учёта банка.

Главная книга – основная система любого банка, обеспечивающая автоматизацию бухгалтерского учёта, хранение данных по операциям в соответствии с правилами и требованиями бухучёта Банка России.

«В классической IT-инфраструктуре банков реализация бухгалтерского и продуктового учёта, как правило, совмещается в одной системе, «заточенной» на продажу того или иного продукта», – говорит директор по информационным технологиям Росбанка Александр Тараторин. – Ранее это не вызывало трудностей в сопровождении и развитии таких систем. Но когда ландшафт инфраструктуры становится сложнее – продуктового учёта в системах core banking становится всё больше и больше. В этой ситуации логика бухгалтерского учета, строго регулируемая Банком России, начинает тормозить развитие продуктовой логики, сдерживает постоянно растущие требования бизнеса к обновлению и расширению продуктовой линейки. При наличии разветвленной структуры банка эта задача ещё более осложняется».

Один из современных трендов в банковской IT-сфере – разделение учётных систем на слои. Разделение учетного и продуктового слоев позволяет изолировать продуктовые системы от несвойственных им учётных функций, ускорить time-to-market по требованию бизнеса, сократить время на реализацию изменений в требованиях ЦБ, МСФО и внутреннего учета банка.

«Именно этот вариант мы выбрали для обновления Главной книги банка. Разгрузка продуктовых систем от необходимости адаптировать новые продукты к стандартам российского учёта будет существенным конкурентным преимуществом для нашего банка», – отмечает Александр Тараторин.

«Трудности в централизации учётных и бухгалтерских функций при сложном IT-ландшафте особенно характерны для банков, в архитектуре которых используются системы западных вендоров, – говорит Андрей Висящев, председатель Правления ГК ЦФТ, – Архитектурный принцип разделения программных продуктов на учётные слои позволяет забыть о необходимости русифицировать учёт в западной АБС, пользоваться бэк-офисными системами исключительно на продуктовом уровне, а учётную функцию вынести за контур. Я уверен, что реализуемый сейчас в Росбанке проект, окажет впоследствии влияние на принципы трансформации IT-ландшафта и архитектуры бизнес-процессов многих банков, работающих на российском рынке, особенно иностранных».

«Разделение продуктового и бухгалтерского учёта радикально меняет принцип работы бухгалтерии банка, позволит развивать продуктовые системы, не оказывая влияния на процессы получение баланса банка, – подчёркивает главный бухгалтер Росбанка Анастасия Бушуева, – Мы сможем более оперативно реагировать на изменения требований регуляторов в плане бухгалтерского учёта, поскольку вся его логика будет реализована в одной системе».

«Далее нам предстоит внедрение ещё одного решения ЦФТ – системы класса Accounting Solution, механизма трансформации бизнес-событий и их преобразования в события бухгалтерского учёта – уточняет директор по информационным технологиям Росбанка Александр Тараторин, – После этого все продуктовые системы нашего банка, требующие отражения финансовых результатов в бухгалтерском учёте, будут переведены на событийный обмен с бухгалтерским движком. Такой двухэтапный подход к внедрению Главной книги позволит нам снизить риски при обновлении одной из жизненно важных систем банка, сделать переход к новой архитектуре менее болезненным. Ну а преимущества новой архитектуры очевидны. Разделение бухгалтерского и продуктового учёта в перспективе даст нам возможность развивать продуктовые платформы во всём их разнообразии независимо от регуляторных требований бухгалтерского учета, увеличить скорость реакции на требования бизнеса, time-to-market при росте сложности и количества банковских продуктов, повысить уровень возможностей для дальнейшего развития экосистемы банка».