Льготную программу кредитования предпринимателей продлевают в Приангарье

Инициатором выступил Фонд микрокредитования региона, сообщили SIA.RU в администрации области.

Из 24 финансовых продуктов, предлагаемых на сегодняшний день Фондом микрокредитования, 18 привязаны к ключевой ставке Банка России. Согласно решению правления Фонда, процентные ставки не будут повышаться до конца 2021 года, несмотря на рост ключевой ставки ЦБ РФ.

С 2020 года Фонд микрокредитования выдает льготные займы под 3% годовых предпринимателям, деятельность которых пострадала в результате распространения COVID-19. Почти за пять лет работы, с октября 2016 года, Фонд выдал 1 217 займов на общую сумму 2 миллиарда 353 миллиона рублей. В 2020 году – 178 займов на общую сумму более 420 миллионов рублей.

Фонд микрокредитования поддерживает и развивает малый и средний бизнес в Иркутской области – выдает микрозаймы самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам региона в размере от 50 тысяч до 5 миллионов рублей под 3-11% годовых сроком до трех лет.