Нарушителей антиковидных мер перепроверяют в Приангарье

Это 73 организации, сообщили SIA.RU в администрации области.

На сегодняшний день за повторное нарушение столовая в Октябрьском районе Иркутска оштрафована судом на 500 тыс. рублей. По трем делам судебные заседания состоятся в ближайшее время. Нарушителям грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или заведение будет закрыто на срок до 90 суток.

Всего за период действия ограничений по протоколам, составленным минтрудом, судами Иркутской области наложено штрафов на сумму более 1,8 млн рублей, почти половина из них уже взыскана в областной бюджет.

Данные о повторных нарушениях приводит также служба потребительского рынка и лицензирования.

В настоящее время более 50 дел находятся на рассмотрении в судах. С начала сентября службой проверено более 250 хозяйствующих субъектов потребительского рынка, в том числе расположенных в ТРЦ «ЯркоМолл», ТРЦ «Карамель», ТРЦ «Модный квартал», ТЦ «Торгсервис», ТЦ «Автосити», ТЦ «Первомайский», ТЦ «Рублев», МУП «Рынок Листвянки».

По результатам рейдовых мероприятий возбуждено два дела об административном правонарушении по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, выдано 26 уведомлений о необходимости неукоснительного соблюдения требований указа главы региона.