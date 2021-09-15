БрАЗовцы выбрали самый красивый букет и увесистый кабачок

Традиции встречать осень красочным и веселым праздником у сотрудников БрАЗа не один десяток лет, сообщили SIA.RU в пресс-службе компании.

В середине сентября заводчане собираются в корпоративном яхт-клубе, более известном как база отдыха «Простоквашино». Исключением стал лишь 2020 год, когда мероприятие отменили из-за пандемии. Команды оформляют тематические столы и показывают творческие номера. Подготовка проведена серьезная и заняла не один день.

«Сегодня, я думаю, не будет проигравших. «Каждый получит свой заслуженный приз, и мы проведём хорошо это время в такую солнечную и замечательную погоду», – говорит Иван Семенченко, и.о. директора по персоналу БрАЗа. – На базе отдыха «Простоквашино» мы уже не один год занимаемся реконструкцией, она становится излюбленным местом отдыха не только для заводчан, но и для всех жителей города.

На самом деле, популярность «Простоквашина» растет как грибы после дождя, что неудивительно. База удобно расположена - на берегу моря, но при этом в черте города. С каждым годом здесь всё больше интересных локаций для посетителей разного возраста и предпочтений. Есть несколько спортивных и детских площадок, верёвочный городок с небольшим скалодромом и фотозоны. Зимой появляется лыжня, каток, функционируют горка для тюбинга и прокат.

«За последний год было проделано много работы – сделаны спортивные площадки, в том числе баскетбольный корт, детская площадка. Под конец сезона обустроили пляжную зону и летнюю террасу, которая будет в следующем году полноценно функционировать, – комментирует Максим, управляющий базой отдыха «Простоквашино». – Конечно же, без компании РУСАЛ ничего бы этого не было».

На старт творческих соревнований вышли восемь команд, представлявших различные дирекции и подразделения БрАЗа. Победителей определяли в десятке номинаций: самый длинный огурец, увесистый кабачок, живописный букет. Отдельно оценивался творческий конкурс

Пока взрослые креативили, детей развлекали аниматоры. Праздник удался на славу. Победителям были вручены подарочные сертификаты - две командные награды и несколько индивидуальных.