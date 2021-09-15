Россельхозбанк продолжает набор аграриев в «Школу фермера»

Образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», запущенный при поддержке регионального Правительства области и министерства сельского хозяйства совместно с Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского продолжает прием заявок для участия в конкурсном отборе, рассказали SIA.RU в банке.

Из-за повышенного интереса со стороны аграриев области Иркутский РСХБ продлил сроки подачи документов для участия в конкурсе до 1 октября 2021 года.

Занятия пройдут на базе Иркутского аграрного университета имени А.А. Ежевского в очном формате с использованием дистанционных образовательных технологий. Учебный план составлялся совместно с представителями профильных министерств, специалистов Россельхозбанка, научных сотрудников аграрного вуза, и приглашенных специалистов. В обучающей программе предусмотрены все дисциплины, предполагающие обучение по построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля», либо повышения квалификации уже начавшим свое производство предпринимателям. Слушатели «Школы» получат знания от основ выбора бизнес модели, возможностей государственной поддержки, правовых аспектов работы фермерских хозяйств, до нюансов маркетинговых технологий.

«Мы видим неподдельный интерес со стороны фермеров, сельхозтоваропроизводителей и начинающих предпринимателей. Мы проводим много консультаций, рассказывая про формат обучения, и главное, цели этого образования – и получаем отклик в виде большого объема заявок на участие. Оценив заинтересованность наших аграриев и желание максимально качественно подготовить все необходимые презентации, мы решили продлить срок приема документов, чтобы все заинтересованные участники смогли подать заявки и участвовать в отборочном туре», - прокомментировала директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Обучение начнется с 20 октября и продлится 2 месяца. Слушатели смогут получить знания по двум специализациям: «Животноводство» и «Растениеводство». За это время участники проекта получат теоретическую подготовку: познакомятся с современными агротехнологиями, изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, финансовые бизнес-модели. Пройдут практическое обучение на ведущих предприятиях сельскохозяйственной отрасли региона. В конце курса, в рамках итоговой аттестации, слушатели представят свои бизнес-проекты и получат документы государственного образца, а также смогут подать заявку на грант для развития своего хозяйства. Обучение в «Школе фермера» бесплатное, все расходы берет на себя Россельхозбанк.

Желающим стать участниками проекта необходимо в срок до 1 октября 2021 года предоставить рассказ/сочинение, презентацию или видеоролик по направлениям «Животноводство» или «Растениеводство» на электронный адрес press@irsau.ru.

Со всеми условиями участия в конкурсе можно ознакомится на сайте ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ».