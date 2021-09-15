Жителя Иркутска заподозрили в убийстве врача в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве врача-рентгенолога в центре Москвы, по подозрению в преступлении задержан 22-летний житель Иркутска, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вечером в понедельник на Большом Краснохолмском мосту был обнаружен мертвым врач-рентгенолог одной из столичных клиник Андрей Кравцов. У него было ножевое ранение. В руках погибший держал перцовый баллончик, им с помощью которого он пытался оказать сопротивление нападавшему», – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по уголовной статье «Убийство», санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый от дачи показаний отказался, расследование продолжается.