Алюминиево-скандиевый сплав РУСАЛа включен в Российский морской регистр судоходства

РУСАЛ сообщает о включении алюминиево-скандиевого сплава, разработанного компанией, в Российский морской регистр судоходства.

Классификационное общество Российский морской регистр судоходства выпустило изменения к Правилам классификации и постройки морских судов, а также Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов. Согласно изменениям, алюминиево-скандиевый сплав 1581 (Al-Mg-Sс), разработанный РУСАЛом, был включен в соответствующие разделы правил, в том числе по требованиям к сварным соединениям.

Свойства полуфабрикатов из нового сплава позволят снизить вес деталей судна, сократить потребление топлива, и, следовательно, минимизировать влияние на окружающую среду

«Наличие нового сплава РУСАЛа в Морском Регистре позволяет конструкторам закладывать использование полуфабрикатов из него еще на этапе проектирования. А это важно для такой динамично развивающейся отрасли в России и мире как судостроение», - отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

В апреле РУСАЛ запустил новый бренд алюминиево-скандиевых решений ScAlution. Благодаря высоким технологическим и физико-механическим характеристикам сплавы способствуют снижению веса транспорта, расходу топлива и объемов выбросов в атмосферу.