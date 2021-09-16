Братский завод ферросплавов отгрузил первую партию ферросилиция через порт Ванино

Ранее для отправки груза в страны Азиатско-Тихоокеанского региона использовались порты в Находке и Владивостоке, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

БЗФ отправил заказчикам из Японии первые 2 тыс. тонн продукции, используемой в металлургии для выплавки высокопрочных видов стали.

Продукция доставляется в порт по железной дороге в биг-бэгах (закрытых мягких контейнерах из полипропиленовой ткани), обеспечивающих полную герметичность.

«Данное сотрудничество позволит нашему предприятию расширить экспортные возможности и сократить транспортные затраты. До конца года завод планирует отгрузить через порт Ванино 12 тыс. тонн продукции – высокомаржинальной марки ферросилиция ФС 75», – отметил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.