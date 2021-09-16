Общественники предлагают присвоить суворовскому училищу в Иркутске имя Афанасия Белобородова

Фонд «В поле зрения» уже обратился с этим вопросом к президенту России, сообщили SIA.RU в организации.

Как сообщили в фонде, лидером голосования среди других выдающихся земляков стал дважды герой Советского Союза Афанасий Павлантьевич Белобородов.

Суворовское военное училище – это тип общеобразовательного заведения для подготовки юношей к военной карьере. И упоминание имени «суворовское» в этом случае имеет нарицательное значение. Например, в 2008 году в Грозном открылось суворовское военное училище имени героя России Ахмата Кадырова.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил открыть Иркутское суворовское училище к 1 сентября 2023 года. На строительство уже поступил 1 миллиард рублей – первый транш. Так как будущие корпуса военного училища - объекты культурного наследия, все работы будут проходить под надзором экспертов.