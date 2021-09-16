Азиатско-Тихоокеанский банк стал официальным партнером детского хоккейного клуба «Байкал» в Иркутске

12 сентября юные хоккеисты «Байкала», которые вышли на лед в форме с логотипом АТБ, победили команду «Сибирские тигры» в матче по случаю открытия сезона-2021/22. Встреча окончилась со счетом 8:4, сообщила SIA.RU пресс-служба банка.

ХК «Байкал» – это детский хоккейный клуб в Иркутске, целью которого является развитие и популяризация хоккея в иркутском регионе. Организация уделяет особое внимание поддержке и обучению талантливых детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Роман Кузнецов, главный тренер АНО ХК «Байкал»:

– Мы рады нашему партнерству с АТБ и очень благодарны банку, ведь не так много компаний поддерживают именно детский хоккей. Сегодня ребята показали отличный результат благодаря продуктивной предсезонной подготовке. Дети много трудились, чтобы достойно представить клуб и его партнера на первом матче сезона и задать высокую планку для последующих игр. В рамках сотрудничества с АТБ мы запланировали много совместных активностей. Нас ждет очень насыщенный сезон!

Александр Рукавишников, советник председателя правления АТБ:

– Социальная ответственность – важный аспект деятельности АТБ. Мы стараемся занимать активную позицию в регионах присутствия банка и уделяем особое внимание поддержке детского спорта, ведь систематические занятия физической культурой и спортом – необходимый этап во взрослении детей. А хоккей – вид спорта, который не только поможет воспитать в детях трудолюбие, сильный характер и «чувство локтя», но и научит их преодолевать страхи и стремиться к победе. Мы поздравляем ребят с отличным началом сезона и желаем им дальнейших успехов!