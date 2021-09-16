Газпромбанк в рамках TNF 2021 провел круглый стол о финансовых инструментах поддержки нефтегазовой отрасли

Тюмень, 15 сентября 2021 года — При поддержке Газпромбанка в рамках деловой программы Тюменского нефтегазового форума (TNF 2021) состоялся круглый стол на тему: «Финансовые инструменты поддержки нефтегазовой отрасли». В мероприятии приняли участие представители Газпромбанка, Газпрома и компании Газпром СПГ технологии, Новатэка и Русской экспертной группы. С приветственным словом выступил Первый Вице-Президент, Член Правления Газпромбанка Денис Камышев. Модератором круглого стола стал Исполнительный Вице-Президент, начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Олег Мельников, который также выступил с докладом.

В ходе круглого стола участники обсуждали основные макротенденции в отрасли, инструменты ее финансовой поддержки, а также современные сервисы, позволяющие обеспечить эффективность и целевое использование привлеченных инвестиций.

В частности, речь шла о банковском сопровождении контрактов как инструменте для минимизации рисков при реализации инвестиционных проектов, позволяющем повысить эффективность бизнес-процессов и инвестиций. Участники круглого стола рассказали о своем опыте применения банковского сопровождения: инструмент обеспечивает прозрачность движения финансирования при реализации проектов, позволяет управлять финансовыми потоками и согласовывать всех участников, привлекаемых для исполнения проекта, а также перейти к модели финансирования проекта под потребности. Кроме того, участники дискуссии обсудили возможности для предприятий малого и среднего бизнеса, которые зачастую составляют основу цепочек кооперации при реализации инвестиционных проектов.

"Вокруг любой большой компании существует огромное облако поставщиков, субподрядчиков и покупателей, существенная часть которых – компании малого и среднего бизнеса. Работая с компаниями этого сегмента, мы видим их потребности, поэтому постоянно разрабатываем для них специальные банковские продукты", – прокомментировал Денис Камышев.

"Мы видим большой спрос на услугу банковского сопровождения контрактов, которая обеспечивает целевое использование средств в инвестиционных проектах, дает возможность исключить лишних посредников в цепочке кооперации и снизить наценку при поставке материально-технических ресурсов. На сегодняшний день услугу используют уже более 30 тысяч клиентов Газпромбанка", – сообщил Олег Мельников.