Примсоцбанк – в ТОП-40 банков с самым крупным штатом сотрудников

Примсоцбанк вошёл в ТОП-40 банков с самым крупным штатом сотрудников середины 2021 года по версии финансового портала Бробанк.



Рейтинг опирается на заявленное в отчете эмитента число трудоустроенных граждан в той или иной структуре. Охватывает данные за первую половину 2021 года. То есть предусматривает среднемесячное количество работников в январе-июне. Примсоцбанк занимает 36 строчку рейтинга с показателем 1525 человек.



Отметим, ограничение в 40 пунктов выбрано опираясь на основной параметр: в рейтинге представлены игроки рынка, у которых числится не менее 1000 работников. Основной рейтинг включает разные кредитные организации. В то же время у них есть один общий параметр, касающийся бизнес-модели. Каждая вошедшая в ТОП-40 структура предоставляет широкий спектр услуг физлицам. Например, кредиты и вклады. Это ожидаемо. Ведь именно этот клиентский сегмент требует максимальных трудовых ресурсов для организации эффективной работы.



Если говорить о значимости ТОП-40 структур, то крупнейшие банки-работодатели середины 2021 года располагают долей в 98,86% от трудоустроенных граждан всех проверенных игроков рынка. У них занято 530 586 человек. Причем их существенная значимость в рассматриваемом направлении заметна не только в разрезе оцениваемых кредитных организаций. Так, например, во II квартале 2021 года в финансовом секторе было занято 1,6 млн людей. Эти данные представлены Росстатом с учетом граждан в возрасте старше 15 лет. Соответственно, на ТОП-40 банков приходится 33,12% от трудоустроенных на профильном рынке граждан. Причем этот сегмент включает не только финансовую, но и страховую деятельность.

Источниками для рейтинга стали:



• Сайты банков - отчеты эмитентов;

• Росстат - занятое население с распределением по сферам (таблица 2.35).