15 сентября в ходе Тюменского нефтегазового форума ПСБ и Ассоциация «Нефтегазовый кластер» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили председатель банка Петр Фрадков и генеральный директор ассоциации Александр Сакевич.

В рамках соглашения ПСБ организует взаимодействие между предприятиями топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса. Банк также будет содействовать использованию научно-технического и производственного потенциала ОПК для выпуска импортозамещающей продукции для нужд ТЭК. Ассоциация, в свою очередь, будет информировать ПСБ об имеющихся технологических запросах предприятий, а участников Кластера — о наличии в банке специализированных инструментов финансирования проектов по производству оборудования и комплектующих. Кроме того, «Нефтегазовый кластер» окажет содействие формированию кооперационных цепочек, цель которых – совместная разработка новых видов высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения для нужд ТЭК.

«Взаимодействие ПСБ и Ассоциации имеет важное значение для развития топливно-энергетического комплекса страны и процессов импортозамещения в целом. Банк разработал специальные программы и инструменты для финансирования проектов предприятий ОПК по производству высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения для ТЭК. Новые механизмы позволят снизить зависимость отрасли от импорта оборудования и комплектующих», — отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.