Памятник медикам поставят а Ангарске

Он будет находиться на пересечении улиц Чайковского и Гагарина.

Автор – иркутский скульптор Александр Абрамов. Эскиз согласован с медицинским сообществом. Знак будет представлять из себя гранитную чашу с бронзовой змеёй высотой 4,6 метра. Изготовить его планируют к концу месяца. После этого состоится торжественное открытие.

«Важно, чтобы площадь вокруг памятника тоже привели в порядок. Это часть территории бывшей больницы. Дал поручение проработать с профильным министерством возможность участия в программе "Формирование комфортной городской среды"», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.