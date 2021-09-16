Олег Дерипаска поздравил победителей стипендиальной программы из Иркутской области

Олег Дерипаска поздравил победителей стипендиальной программы En+ Group и РУСАЛа. Стипендии от 2,5 до 25 тысяч в месяц о компании получили 66 студентов из 16 городов России. Поучаствовать в стипендиальной программе могли студенты очной формы обучения профильных ВУЗов и ССУЗов, которые имеют государственную аккредитацию определённых специальностей ( энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия).

В Приангарье стипендиатами программы стали студенты Иркутского научно-исследовательского технического университета, Иркутского энергетического колледжа, Братского государственного университета и Братского индустриально-металлургического техникума. Они также получили поздравления от общественного деятеля Олега Владимировича Дерипаски, который пожелал студентам дальнейших успехов.

Студентка 4 курса Иркутского энергетического колледжа Ольга Хранивская:

– Я считаю, что это радостный и значимый момент, когда компания и Олег Владимирович Дерипаска лично обращает внимание на подрастающее поколение. Не каждому дается шанс получить профессиональный рост, пройти интересную производственную практику, и трудоустроится на одно из ведущих предприятий отрасли.

Присутствовавшая на торжественном мероприятии Министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова отметила значимость этой образовательной программы, подчеркнув важность этого проекта с точки зрения возможности для молодых людей жить, работать и развиваться в родном регионе.

Стипендиатов поздравил также руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков:

– Сейчас у каждого из участников стипендиальной программы En+ Group есть возможность внести свой вклад в развитие родного города и региона, стать его гордостью. Победители нашей программы - талантливые, умные, целеустремлённые и амбициозные молодые люди. Мы верим, что стипендиаты будут развиваться и ставить перед собой достойные амбициозные и значимые цели. Ведь именно благодаря энергии, знаниям и упорному труду регионы нашей страны смогут динамично развиваться и меняться к лучшему.