Турция разрешила въезд без ПЦР-теста только привитым Спутником

В АТОР увидели много нестыковок в сообщениях об этом, передает РБК.

С 14 сентября въезд в Турцию российских туристов по сертификатам о вакцинации возможен только для привитых препаратом «Спутник V» или другой вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранений (ВОЗ) и Турцией.

«Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только Sputnik V. Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или результат теста на антиген», – говорится в сообщении ANEX Tour.

При этом уточняется, что сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных заграничного паспорта, а также с QR-кодом.

Таким образом, сертификаты россиян, привитых «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», турецкими властями признаваться не будут.

Однако Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает, что официальные документы МВД Турции и посольства этой страны такого указания не содержат. При этом АТОР допускает, что циркуляр МВД Турции можно трактовать таким образом, что из российских вакцин безусловно признается только «Спутник V».