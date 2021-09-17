Рост налогов может ограничить инвестиции металлургов

Крупнейшие металлургические и химические компаний провели 15 сентября встречу с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым. Целью встречи было обсуждение изменений налоговой нагрузки на компании в условиях высоких цен на сырьевые активы. Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research», считает, что уже в 2022 году металлурги даже без увеличения налоговой нагрузки могут столкнуться со снижением прибыли:

– Действительно цены остаются на высоких уровнях, даже несмотря на то, что по ряду сырьевых активов прошло коррекционное снижение. Так, например, накопленное среднее значение котировок меди в 3 кв. 2021 г. составляет $9 422 за т, что на 50% выше уровня среднего значения за 2020 г. Предполагается, что в 2021 г. горнодобывающие компании зафиксируют существенный рост своих финансовых показателей, однако в среднесрочной перспективе после отрицательной коррекции цен и роста расходов ситуация может измениться.

Уже в 2022 г. компании даже без увеличения налоговой нагрузки могут столкнуться со снижением EBITDA на фоне роста операционных издержек. Тренд роста издержек производства ожидается в целом по всему сектору мировой горнодобывающей промышленности. Это может означать, что пик операционной прибыли будет достигнут во 2 пол. 2021 г. Расходы на электроэнергию, ФОТ, сторонние сервисы, издержки, завязанные на цены commodities, и другие позиции могут оказаться выше в следующие годы. Помимо этого, дополнительные расходы, связанные с защитой от COVID-19, становятся общепринятой нормой операционных издержек, приводя к их росту.

В этих условиях изменение налоговой нагрузки может существенно негативно сказаться на динамике инвестиций в следующие несколько лет. В горнодобывающей отрасли инвестиции не могут быстро реагировать на изменение конъюнктуры, т.к. процессы, связанные с новыми проектами, обычно занимают очень много времени на этапе предварительной подготовки, где капитальные вложения минимальны. Так, например, в среднем запуск нового проекта по добыче меди в мире от открытия месторождения до выхода на проектные мощности может занимать 13 лет. При этом существенные инвестиции на строительство начинаются только с 5-6 года.

В частности, это может объяснить отсутствие резкого роста капитальных затрат в текущем году. В среднем наблюдения показывают, что рост инвестиций опаздывает на 2 года от роста EBITDA. Поэтому наиболее заметный объем капитальных затрат, как следствие текущей благоприятной конъюнктуры, можно было ожидать в 2023-2024 гг. При этом сокращение потенциальной EBITDA в 2022 г. скажется на инвестициях компаний в 2024-2025 гг., несмотря на улучшение конъюнктуры цен на металлы в этот период.

В оправдание относительно небольшого роста инвестиций в России можно отметить, что сохранение сдержанного роста капитальных затрат наблюдается во всем мире. В отличие от предыдущего цикла роста цен в 2010-2012 гг. менеджмент мировых горнодобывающих компаний решил не стремиться к быстрому увеличению мощностей за счет вложений в сомнительные проекты. Вместо этого компании подготавливают новые проекты, демонстрирующие высокую рентабельность, а также увеличивают расходы на геологоразведку, при этом транслируя инвесторам благоприятное состояние конъюнктуры через высокие дивиденды и обратные выкупы (buy-back).

Менеджмент российских компаний следует похожим путем, осознавая, что высокие цены на металлы могут оказаться временными. Поэтому высокие дивиденды и обратные выкупы могут быть оптимальной стратегией распределения капитала.

При этом в других развивающихся странах, где горнодобывающий сектор выступает существенным источником доходов бюджета, наблюдаются похожие тенденции. О росте налогов говорят в Латинской Америке (Чили, Перу), в Африке и странах Юго-Восточной Азии. Как и там, однозначная реакция на изменения налоговой политики воспринимается в России как ухудшение инвестиционного климата. Дополнительные расходы, вызванные ростом НДПИ, могут сделать новые проекты в горнодобывающем секторе менее рентабельными и привлекательными. В итоге это может привести к инвестициям в зарубежные активы или к переносу сроков развития ранее запланированных.