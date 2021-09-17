Глава ЦБ считает мировой экономический кризис в ближайшие годы маловероятным

Банк России оценивает вероятность глобального финансового кризиса как «очень низкую», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

По её мнению, пандемический кризис стоит особняком, потому что не связан с экономическим циклом. При этом она заметила, что во многих странах накопились долги, есть пузыри, а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков.

– Мы видим, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис и какой будет реакция Центрального банка на него. Хочу еще раз подчеркнуть, что в сценарии указан 2023 год, но он абсолютно условный и нужен, чтобы показать на трехлетнем прогнозном периоде, какие могут быть последствия, если этот сценарий реализуется. Подчеркну, его вероятность мы оцениваем как очень низкую, – подчеркнула Эльвира Набиуллина