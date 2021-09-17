Спрос на работников леса и лесопереработки вырос за год почти в 4 раза

В это воскресенье, 19 сентября, свой профессиональный праздник отмечают работники леса и лесоперерабатывающей промышленности. Аналитики hh.ru выяснили, что за год потребность в работниках леса выросла в стране более, чем в три раза (+372%). В первой десятке по уровню спроса оказались Москва, Свердловская, Иркутская, Ленинградская, Ульяновская области, Красноярский и Краснодарский края, Республика Марий Эл, Московская и Новосибирская области.

Средняя предлагаемая зарплата для работников леса составляет 34 тысячи рублей, что ощутимо отличается от средних ожиданий соискателей, они держатся на уровне 49,5 тысяч рублей. Тем не менее по некоторым вакансиям бизнес готов платить зарплату значительно выше.

Аналитики обратили внимание на то, что стало больше вакансий, связанных с проектами по компенсационному лесовосстановлению. Так, компания из Санкт-Петербурга ищет инженера лесного хозяйства, которому предстоит заниматься этой задачей в Иркутской области и Красноярском крае. Вакансия предполагает удаленную занятость, в обязанности сотрудника будет входить составление технико-коммерческих предложений на выполнение работ по созданию лесных культур, подготовка тендерной документации, поиск подрядных организаций, подготовка технических заданий для заключения договоров, подготовка технической части договоров на проведение работ по созданию лесных культур и др. Зарплата – до 120 тысяч рублей на руки.