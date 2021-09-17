В Иркутске открылся турнир по плаванию «Кубок Александра Попова»

В Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» стартовал турнир по плаванию «Кубок Александра Попова». Он будет проходить два дня – 17 и 18 сентября. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Республики Бурятии, Новосибирской, Кемеровской Иркутской областей и других регионов Сибири и Дальнего Востока.Соревнования открыли Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, рекордсмен мира и Европы Александр Попов.



– Благодарен Александру Владимировичу за турнир. Мы еще весной договорились, что проведем такие соревнования. Достижения Александра Попова – ориентир для юных спортсменов. В нашем регионе плавание – один из популярнейших видов спорта. Работает 22 отделения плавания, в которых занимаются более пяти тысяч спортсменов. Они успешно выступают на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. В следующем году предлагаю Александру Владимировичу расширить географию участников соревнований, – сказал Игорь Кобзев на открытии турнира.



– Такие мероприятия – прежде всего, проверка способностей ребят для того, чтобы достичь более высоких результатов. Лучшая тренировка в любом виде спорта – это соревнования. Еще это повод пообщаться с детьми, поделиться с ними своим опытом, наработками, мастерством. Это возможность обменяться знаниями с тренерами, которые смогут воплотить их в результаты детей, – отметил Александр Попов.

Турнир проводится среди юниорок 15-17 лет и юниоров 17-18 лет, по уровню подготовленности не ниже третьего спортивного разряда, девушек 13-14 лет и юношей 15-16 лет, по уровню подготовки не ниже первого юношеского спортивного разряда, девушек 11-12 лет и юношей 13-14 лет, по уровню подготовленности не ниже второго юношеского разряда.

Спортсмены соревнуются на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, на спине, вольным стилем, брассом, а также в эстафетах. 17 сентября после заплывов пройдёт мастер-класс под руководством Александра Попова. С юными спортсменами в бассейне также будут работать трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Сельков и дважды серебряный и бронзовый олимпийский призер Владислав Куликов.



Напомним, «Кубок Александра Попова» проходит в Иркутске в шестой раз, ранее турнир проводился с 2012 по 2016 годы.