Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Россельхозбанка» объемом 15 млрд рублей

9 сентября состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Российский Сельскохозяйственный банк» серии БО-14-002Р общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,80% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие», сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 7 сентября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,80-7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,95-8,06%. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 7,80%, что соответствует нижней границе начального диапазона. Интерес к выпуску со стороны широкого круга инвесторов позволил эмитенту увеличить объем размещения с планируемых 10 до 15 млрд рублей.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк». Агент по размещению – АО «Россельхозбанк».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

С уважением, Лариса Кузнецова, Пресс-секретарь банка «Открытие» в СФО Вн. Тел. 600-113 М.т. +7 913- 904- 25-51 Новосибирск, ул. Кирова,44, каб. 364 E-mail: larisa.kuznetsova3@open.ru www.open.ru

From: Кузнецова Лариса Анатольевна

Sent: Friday, September 17, 2021 10:44 AM

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Cc: Леонтьева Евгения Павловна

Subject: Банк "Открытие" планирует размещение трехлетних облигаций



Москва, 17.09.2021 г.

Банк «Открытие» планирует размещение трехлетних облигаций

Объем нового выпуска серии БО-П09 составит не менее 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Индикативная доходность – не более 115 б.п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок инвесторов запланирован на период с 17 по 21 сентября, проведение расчетов – на 23 сентября. Для удобства участия инвесторов – физических лиц предусмотрена возможность подачи заявок на Московской бирже.

Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 г., что соответствует его бизнес-плану. Всего в обращении – 61 577 745 шт. облигаций банка «Открытие» различных выпусков.

Банк «Открытие» является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA»), НКР («AA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»).

В июне 2021 г. рейтинговое агентство Fitch присвоило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером – Банком России, а также системная значимость банка «Открытие».

Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер – банк «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.