Ученые оценили концентрацию микропластика в Байкале как высокую

Ученые биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова провели первое российское научное исследование на предмет содержания микропластика в Байкале. Согласно выводам, среднее содержание пластиковых частиц в воде у юго-восточного и западного побережья озера оценивается как высокое, пишет «Коммерсантъ».

«В пересчете на площадь водной поверхности концентрация частиц составила от 19 тыс. до 75 тыс. пластиковых частиц на 1 кв. км при среднем значении 42 тыс. частиц на 1 кв. км, что соответствует высокой степени пластикового загрязнения», – отметила руководитель экспедиции, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Олеся Ильина.

Почти весь обнаруженный микро-, мезо- и макропластик возник при разрушении более крупных фракций. Размер 83,4% отфильтрованных частиц был от 0,2 до 3,2 мм с явным преобладанием размеров 0,4–1,6 мм (55,7%). Озеро Байкал наполнено полиэтиленом, полипропиленом и полистиролом: эти вещества – отходы жизнедеятельности населения.

Основными внешними источниками загрязнения Байкала пластиком являются свалки ТБО, брошенный туристами мусор, впадающие в озеро реки. Внутренними – рыболовные сети. Согласно научным данным, изъять весь микропластик из байкальской воды невозможно, поскольку множество отходов уже утонуло и утрамбовалось в грунт.

Исследователи брали пробы в антропогенно нагруженных зонах в поверхностном слое воды 0-100 см.