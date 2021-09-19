Три человека пострадали при столкновении двух иномарок на улице Ленина в Иркутске

Сегодня ночью в Иркутске на улице Ленина столкнулись два автомобиля – Subaru и Mazda, в результате инцидента пострадали три человека, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Ушибы и другие травмы, не угрожающие жизни, получили 24-летние мужчина и женщина, находившиеся в Subaru, а также 31-летняя женщина – водитель Mazda», – отмечают правоохранители.

Авария произошла в 01:40. По предварительным данным, автомобиль Mazda, поворачивающий с улицы Карла Маркса в сторону 130-го квартала, врезался в машину Subaru, которая ехала по улице Ленина в сторону сквера имени Кирова.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД устанавливают все детали и причину произошедшего.