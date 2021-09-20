Пандемия заставила мечтать о длинных отпусках

Пандемия COVID-19 изменила представления о том, сколько должен длиться идеальный отпуск, – россияне стали чаще мечтать о продолжительном отдыхе. В разгар бархатного сезона в опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На вопрос о том, как долго должен длиться идеальный отпуск, россияне отвечают по-разному. 3 из 10 считают, что отдыхать лучше всего полные 4 недели, еще 23% – более 4 недель. «В идеальном отпуске о работе полностью забываешь, а это возможно, только если отпуск длинный», – объясняют опрошенные. По мнению 19%, для полноценного отдыха достаточно 3 недель, а 17% убеждены, что отлично расслабиться можно и за 2 недели. Лишь 3% россиян считают идеальным отпуск длиной в 10 дней. С их точки зрения, продолжительность отдыха не так важна, как яркость новых впечатлений и готовность полностью переключиться с работы на релакс.

Короткие отпуска продолжительностью 10 дней или 2 недели идеальными чаще считает молодежь до 24 лет и россияне с доходом менее 30 тыс. руб. Напротив, о длительном 4-недельном отдыхе больше мечтают опрошенные старше 35 лет и респонденты с доходом от 80 тыс. руб.

Во время пандемии COVID-19 россияне стали чаще мечтать о длительных отпусках. По сравнению с 2019 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, заметно выросло число респондентов, мечтающих отдыхать более 4 недель (на 8 процентных пунктов). По всей видимости, сказывается общая усталость населения от антиковидных ограничений, психологическое напряжение, а также невозможность отправиться в отпуск туда, куда хочется.