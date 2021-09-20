Россельхозбанк и АСКДР отправились на поиски самых красивых деревень вокруг Байкала

17 сентября совместная экспедиция Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень и городков России отправилась в 12-дневный автотур по одному из самых загадочных мест планеты – озеру Байкал и его окрестностям. Задачи экспедиции – найти самобытные деревни, инфраструктура которых готова к приёму туристов и постоянному проживанию. Приуроченный к экспедиции опрос РСХБ и АСКДР обнаружил, что треть россиян готова сменить мегаполис на постоянную жизнь за городом, чтобы быть ближе к природе и иметь возможность прикоснуться к уникальным культурам.

«Магический Байкал» – это четвертая совместная экспедиция Россельхозбанка и АСКДР. Осенью 2020 года состоялось путешествие по Северо-Западу «Русский Север 2.0», весной 2021 года – «Истоки Руси», летом – «Поволжье». Основная миссия путешественников – своим примером доказывать, что существующая инфраструктура деревень и небольших поселений даёт нужные условия для туристического отдыха и постоянного проживания.

В байкальской экспедиции в маршрут среди прочих населённых пунктов включены село Посольское на восточном берегу озера и село Хойто-Гол к западу от него. Участники экспедиции увидят местные достопримечательности и проверят наличие в этих населенных пунктах полноценной туристической инфраструктуры: мест для размещения гостей, возможностей по обеспечению их питанием, связью и другими услугами. В случае положительного решения оба села присоединятся к российскому – и мировому – списку самых красивых деревень и городков.

Опыт официального признания населенных пунктов самыми красивыми показывает, что в ближайшие годы после получения статуса туристический поток увеличивается в 2-5 раз, что приносит дополнительный доход городку или селу.

Все, кто хочет погрузиться в атмосферу тайн шаманов, старообрядцев, православные и буддистские традиции, встретиться с сохранившими идентичность коренными народами и посетить величественные природные сокровища Бурятии и Иркутской области: озеро Байкал, остров Ольхон, мыс Хобой, целебные радоновые термальные источники, водопады Тункинской долины, – могут выбрать для своего размещения красивые и гостеприимные деревни. А о том, какие именно, и расскажет экспедиция.

«Цель нашей экспедиции – показать альтернативу классическим отелям и гостиницам. В окрестностях Байкала многообразие культур, верований, обычаев и гастрономических рецептов сконцентрировано особенно сильно. И, конечно, мы хотим напомнить о том, что знакомиться с этими красотами можно на базе деревень и фермерских хозяйств. В преддверии экспедиции мы специально провели опрос, чтобы узнать, какие именно факторы способны вдохновить горожан на переезд из мегаполисов. Главными из этих факторов оказались природа и культурное наследие», – отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Опрос: на что вы променяете город?

Новый опрос Россельхозбанка и АСКДР показал, что каждый третий (33%) назвал именно близость к природе самой привлекательной причиной возможного переезда за город.

Далее – более спокойный ритм жизни (31%) и отсутствие стресса от городской суеты (27,5%). Затем природа снова выходит на передний план, а именно её экология и благоприятные условия жизни (25,6%).

Также жизнь за городом притягивает возможность есть чистые продукты с огорода (17,9%) и просто неофициальным форматом быта (16,4%).

При выборе места для переезда большинство россиян – почти треть – в качестве окружения для своего дома выбрали бы именно нетронутую природу и наличие уникальных традиций – именно это и исследует экспедиция РСХБ и АСКДР.

Чуть меньше 30% хотели бы, чтобы рядом слышался шум морского прибоя, а неподалёку можно было прокатиться на горных лыжах – это похоже на побережье Чёрного моря.

Ещё четверть мечтают жить в широтах с белыми ночами, а оставшиеся 13% больше всего хотели бы иметь возможность прикоснуться к памятникам старины.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.