Иркутская нефтяная компания приняла участие во Всероссийской акции «Сад памяти»

Сотрудники ООО «Иркутская нефтяная компания» и ООО «Иркутский завод полимеров» присоединились ко Всероссийской акции «Сад памяти» в рамках проекта «Сохраним лес». Мероприятие прошло в Усть-Куте, сообщили SIA.RU в компании.

«Иркутский завод полимеров чтит и уважает такие акции, поэтому мы очень рады принять участие в таком мероприятии и помочь украсить этот района», – отметила Елена Ваулина, директор Иркутского завода полимеров.

Участники акции, совместно с представителями городской и районной администрации Усть-Кута, горожанами и волонтёрами высадили 40 саженцев рябины. Символическая аллея связи поколений появилась на сквере Кирова, недалеко от реки Лены.

Экологическая акция проходит в рамках проекта «Сохраним лес». Её цель – высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой отечественной войны. На сегодняшний день в России уже высажено 11 млн. деревьев, в Иркутской области – 256 тыс. 340 саженцев.