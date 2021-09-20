Самые спортивные иркутяне: как прошел первый этап «Народных игр от Бабра»

В минувшие выходные в Иркутске состоялся первый этап городской олимпиады «Народные игры от Бабра». В нем приняли участие команды из всех округов города. 11 сентября на стадионе «Локомотив» состязались команды Ленинского и Свердловского округов, а 12 сентября на стадионе «Авиатор» – сборные Октябрьского и Правобережного, рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта.

Принять участие в «Народных играх от Бабра» могли иркутяне от 18 до 50 лет с любым уровнем физической подготовки. Погода не подвела: казалось, будто в дни соревнований в Иркутск вернулось лето. Организаторы приготовили для участников ряд испытаний: силовое троеборье, дартс, забег на 400 метров, а также игра «Догони соболя». Официальный спонсор спортивного мероприятия – компания «Сервико».

– Это отличная идея – объявить в Иркутске Год массового спорта, – отмечает директор ООО «Сервико» Виктор Захаров. – Наша компания поддерживает разные проекты как в профессиональном, так и в любительском спорте. Например, к 360-летию города «Сервико» дарит иркутянам спортивный праздник – финал Кубка России по хоккею с мячом, который пройдет с 30 сентября по 3 октября в Ледовом дворце «Байкал» и соберет сильнейших хоккеистов со всей страны. А вот в сфере любительского и массового спорта мы поддержали «Народные игры от Бабра». Такой формат близок к корпоративному духу нашей компании. Стремление к цели, командный дух и дружеская атмосфера – залог успеха в любом деле!

Многие приходили семьями: например, Нина Шкуратова из Свердловского округа приняла участие в «Народных играх от Бабра» вместе с мужем.

– Дети тоже просились, но по возрасту не прошли – тут нужно с 18 лет, – улыбается Нина. – В молодости я активно занималась плаванием, бегала на лыжах. У меня трое детей: дочери занимаются танцами и гимнастикой, сын – карате. Важно в любом возрасте вести активный образ жизни!

Ее подруга по команде Дарья Зимина согласна с этим.

– У нас тоже спортивная семья: и муж, и сыновья любят спорт, – говорит Дарья. – А я люблю ходить в походы. Хорошо, когда родители занимаются спортом вместе с детьми, ведут здоровый образ жизни.

Одна из самых дружных команд турнира – «Наш Первомайский». Собрались первомайцы за три дня.

– Желающих было много, пришлось даже провести небольшой кастинг: выбрали самых сильных, – рассказывает капитан команды Николай Антипин. – Об играх мы узнали из соцсетей и благодаря нашему депутату Василию Донских, который и собрал нашу команду. Погода сегодня порадовала. Все задания были сложными, но интересными, спасибо организаторам!

Участники команды «Железная маска» из Иркутска-2, представляющие Иркутский авиационный завод, заявили, что намерены выиграть «Народные игры от Бабра».

– Мы заряжены и хотим войти в историю как первые победители первой городской олимпиады, – говорят Станислав Федоров, Игорь Максимов и Ольга Лилюк. – У нас сплоченная команда, мы самые крепкие и самые сильные. Спортом на любительском уровне занимаемся постоянно: турники, плавание, велосипед. Соревнования нам очень понравились, все здорово организовано!

Кстати, на первом этапе «Народных игр от Бабра» было установлено несколько рекордов: например, Александр Новиков из команды «Red sun» в прыжках в длину с места достиг отметки в 2,59 м.

– Такие соревнования позволяют обычным горожанам – непрофессиональным спортсменам прочувствовать дух спортивных состязаний, - говорит участник «Народных игр от Бабра» Александр Новиков. – До этого я в турнирах не участвовал вообще. Даже не ожидал, что сегодня установлю рекорд соревнований. Спортом я занимаюсь на любительском уровне: раз в неделю играю в футбол. Приобщаю к физической активности и трехлетнюю дочку Алису – мы с ней уже посетили фестиваль ГТО в августе, а недавно она пробежала детскую дистанцию на Слата марафоне.

А Ксения Лебедева из команды «Динамит» отжалась 26 раз за 30 секунд. Ксения – педагог по образованию, преподает английский язык, а сейчас работает воспитателем в детском саду.

– В команду меня позвала подруга – мы с ней живем в одном округе, – рассказывает Ксения. – Считаю, что мой уровень физической подготовки выше среднего: я занимаюсь кроссфитом. До этого в моей жизни была аэробика, бег, групповые упражнения, лыжи. Сегодняшний рекорд – результат постоянных тренировок, хотя думаю, что я могу и лучше!

Какой округ самый спортивный – узнаем 25 сентября. Именно тогда состоится финал «Народных игр от Бабра». Финалисты сразятся в следующих дисциплинах: мини-футбол, легкоатлетическая эстафета 4х100, перетягивание каната, «веселая эстафета». Всех участников ожидают подарки от партнеров и спонсоров. А победители получат спецприз от мэра Иркутска Руслана Болотова.