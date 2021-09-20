En+ Group совместно с хоккейным клубом «Байкал-Энергия» открыли подшефный корт в школе №71

В рамках программы по развитию детского спорта Иркутска компания En+ Group совместно с хоккейным клубом «Байкал-Энергия» открыли шестой по счету подшефный хоккейный корт, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Торжественное мероприятие прошло на территории средней общеобразовательной школы №71. На открытии подшефного корта присутствовали представители компании En+ Group и администрации города, а также хоккеисты основной команды «Байкал-Энергия» во главе с тренерским штабом. Перед официальной частью прошла детская развлекательная программа с аниматорами, а после торжественной части профессиональные спортсмены провели для детей мастер-класс, весёлые старты и автограф-сессию. В завершении мероприятия представители компании En+ Group подарили юным спортсменам спортинвентарь, экипировку и атрибутику с логотипом команды.

Компания En+ Group регулярно проводит в Иркутске мероприятия по поддержке подшефных кортов «Байкал-Энергии». Традиция развития детского спорта была заложена еще основателем компании Олегом Дерипаской. Например, в микрорайоне Университетский был обновлен корт - там смонтировали освещение и оборудовали теплую раздевалку. В прошлом сезоне был открыт подшефный корт на базе Центра образования №47. Всего на пяти спортивных площадках под руководством опытных тренеров сейчас занимаются более 130 детей на бесплатной основе. У воспитанников любительского хоккея появляется перспектива пополнить команды различных возрастных групп детской школы «Байкал-Энергия» по хоккею с мячом.

Детские команды «Байкал-Энергии» уже являются участниками и призёрами различных соревнований регионального и всероссийского уровня. Самые талантливые юные спортсмены имеют шанс попасть в команду «Байкал-Энергия» Высшей лиги и Суперлиги. Один из таких Николай Иващенко – Чемпион мира среди юношей, а также важное звено основного состава команды Суперлиги. В этом сезоне возможность закрепиться в основной команде есть у пяти иркутских хоккеистов, которые прошли этот сложный путь к становлению профессионального хоккеиста.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

-Поддержка компанией хоккейного клуба «Байкал-Энергия» длится более 15 лет, в течение которых мы отвечаем за развитие главной команды Иркутской области. При этом одной из важных задач En+ Group ставит воспитание и подготовку юных спортсменов. Воспитанники групп, занимающиеся на подшефных кортах, имеют возможности для дальнейшего роста в большом спорте.

Евгений Хвалько, главный тренер команды «Байкал-Энергия»:

- Занятия c детьми очень важны для игроков команды. В этом сезоне у нас довольно необычный тренировочный процесс для спортсменов, и иногда для эмоциональной разгрузки и хорошего настроения нужны такие мероприятия. Уверен, что кто-то из этих мальчишек в ближайшем будущем пополнит ряды нашей команды и, возможно, сыграет за «Байкал-Энергию»!

Дмитрий Абрамович начальник управления спорта администрации города Иркутска:

- Я очень рад, что компания En+ Group поддерживает иркутский хоккей на протяжении долгого времени. Общаясь с тренерами и юными хоккеистами, вижу, как у них горят глаза. Благодаря взаимодействию с профессиональными хоккеистами они смогут достичь самых высоких целей!