Примсоцбанк предоставил клиентам новый сервис денежных переводов

В мобильном приложении Примсоцбанка появился новый сервис денежных переводов - Ме2Ме pull. Теперь, в рамках Системы быстрых платежей клиенты смогут пополнять свои счета в Примсоцбанке со своих счетов в других банках, а также совершать переводы денежных средств из Примсоцбанка на свои счета в другие банки.

Для перевода денежных средств не нужно каждый раз открывать приложения других банков: достаточно один раз предоставить свое согласие на пополнение счета в Примсоцбанке в приложении банка, со счета которого осуществляется перевод. После этого все последующие переводы из этого банка можно будет инициировать из мобильного приложения «ПримсоцЛ@йн».

Подобным образом работает сервис отправки денежных средств и из Примсобанка: клиенты смогут подтверждать каждое списание денежных средств со счета в Примсоцбанке, направленное из приложения стороннего банка или воспользоваться более простым решением — однократно предоставить разрешение на списание со счета в Примсоцбанке на свои счета в других банках.



Новая технология реализована в соответствии со всеми стандартами безопасности, а перевод Me2Me подразумевает, что человек отправляет денежные средства сам себе, что также исключает риск проведения сомнительных операций.

Инструкция по запросу перевода со своих счетов из другого банка по системе быстрых платежей:

1. Войдите в мобильное приложение банка;

2. В меню «Платежи и переводы» выберите «Пополнение счета через СБП»;

3. Выберите банк отправителя, введите сумму перевода, сообщение при желании и нажмите «пополнить».



«Примсоц Л@йн» — сервис дистанционного обслуживания, личный офис банка в интернет, доступный круглосуточно. Сервис позволяет клиенту банка получать полноценное обслуживание, не посещая офис: оплачивать услуги жилищно-коммунальных служб, городской и междугородной связи, интернет-провайдеров и других организаций. С помощью сервиса «Примсоц Л@йн» можно оперативно узнавать остатки и историю операций по банковским счетам, погашать кредиты, совершать переводы как между своими счетами, так и на счета третьих лиц, в том числе переводы на счета, открытые в других банках и осуществлять конвертацию валют.