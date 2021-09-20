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Два отеля построят в Краснодарском крае

Председатель ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и президент Cosmos Hotel Group (входит в Группу АФК «Система») Александр Швейн подписали соглашение о сотрудничестве в сфере гостеприимства. В частности, стороны договорились о взаимной реализации проектов развития туристической инфраструктуры, где ПСБ является инвестором и кредитором таких проектов, «Корпорация Туризм.РФ» обеспечивает повышение их инвестиционной привлекательности, в том числе участвуя в капитале, а Cosmos Hotel Group является соинвестором объектов гостиничной и санаторно-курортной инфраструктуры, создаваемой в рамках соглашения, а также управляет этими объектами.

По плану первыми совместными проектами ПСБ, «Корпорации Туризм.РФ» и Cosmos Hotel Group станут два отеля уровня 4*, которые стороны создадут на базе принадлежащих банку активов в Анапе и Краснодаре до конца 2023 года.

Гостиница в Анапе будет рассчитана на 250 номеров. Участок под застройку расположен недалеко от береговой линии, что позволит использовать объект как для нужд бизнес-путешественников, так и предоставлять услуги полноценного курортного отеля. Отель в Краснодаре общей площадью около 10 тыс. кв. м на 200 номеров расположится в центре города, здесь будут работать ресторан и лобби-бар, а также несколько многофункциональных конференц-залов и фитнес-центр. Отели будут функционировать под брендом Cosmos.

«Подобные проекты, в реализацию которых вовлечены частные инвесторы, государственные корпорации и крупнейшие финансовые институты страны, является ярким примером государственно-частного партнерства - гибкого и эффективного инструмента развития экономики в целом и отдельных ее отраслей в частности. Так, создание новых современных гостиничных комплексов, ориентированных в том числе на бизнес-аудиторию и отвечающих самым разнообразным запросам гостей и жителей регионов, будет способствовать расширению туристической инфраструктуры страны и поддержит привлекательность внутренних направлений для путешественников. Одновременно мы видим отличную инвестиционную возможность в развитии этих проектов», - отметил Петр Фрадков.

Генеральный директор корпорации Сергей Суханов отметил, что соглашение с ПСБ и Cosmos Hotel Group пополнит портфель проектов корпорации Туризм.РФ в Краснодарском крае и станет еще одним шагом к достижению целей, заявленных национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства»: «Краснодарский край традиционно лидирует по числу приезжающих туристов, новое соглашение будет способствовать удовлетворению возрастающего спроса. Начнем с двух проектов, которые добавят к инфраструктуре туризма 450 номеров категории 4*. В дальнейшем рассчитываем нашу инвестпрограмму в крае расширить».

«Мы рады, что высокий спрос на внутренний туризм приводит к пониманию необходимости развивать сферу гостеприимства в России, строить новые качественные объекты, которые отвечают запросу гостей. Реализация совместных проектов с ПСБ и Корпорацией «Туризм.РФ» позволяет Cosmos HG выйти в столицу Краснодарского края и увеличить своё присутствие в Анапе. Теперь под управлением Cosmos HG в Краснодарском Крае будут уже четыре объекта. Данные проекты являются коммерчески выгодными, учитывая их удачное расположение и стабильно высокий спрос на качественные гостиничные услуги в регионе», - комментирует соглашение Александр Швейн.

Справка:
ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.
ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.
Региональная сеть банка насчитывает свыше 300 офисов и около 10 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.

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Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ» создано 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Опираясь на инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», корпорация создает инфраструктуру для комфортного отдыха в разных регионах страны.

Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке. В портфель Cosmos HotelGroup входят 21 отель в 15 городах России и мира, включая объекты под известными международными брендами (Holiday InnExpress, Hilton Garden Inn), принадлежащие АФК «Система», и четыре отеля стороннего владельца. Номерной фонд в управлении - 7000 номеров. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление данными активами.

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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