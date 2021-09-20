Более 10 тысяч особей молоди сибирского осетра выпустили в реку Енисей

ООО «Ирбейский разрез» (находится в управлении Востсибугля, входящего в компанию En+ Group) выпустило 10 100 молодых осетров в реку Енисей. Местом выпуска было определено село Атоманово в Сухобузинском районе Красноярского края. Общий вес выпускаемой молоди составил 11килограммов 110 грамм, при средней штучной навески в 1,1 грамм. Мероприятия по выпуску молодой рыбы являются частью экологической программы En+ Group, запущенной по инициативе Олега Дерипаски и проводятся в целях искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов.

Марина Грук, начальник службы рационального природопользования и охраны окружающей среды ООО «Ирбейский разрез»:

- Наша компания пятый год ведет активную работу по сохранению флоры и фауны в регионе присутствия. В природоохранную деятельность входит и искусственное воспроизводство биологических водных ресурсов. Для нас это не только соблюдение требований природоохранного законодательства, но и забота о благополучии будущих поколений. Если первые годы участия в программе мы выпускали молодь пеляди, то последние три производим выпуск осетров - породы занесенной в Красную книгу. Выпускаем подросших мальков, когда они уже приспособлены для открытых водоемов и процент выживаемости молоди достаточно высок. Место выпуска также определяется с расчетом на оптимальные условия обитания и достаточную кормовую базу. Такие мероприятия будут способствовать восстановлению численности популяции особо ценной породы рыбы в Енисее.

Ирбейский разрез ведет разработку Латынцевского буроугольного месторождения на территории Ирбейского района Красноярского края с 2000 года. Восстановительные мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов предприятие осуществляет с 2017 года. За пять лет в Красноярское водохранилище и в реку Енисей было выпущено 97 803 особей молоди пеляди и 30 300 особей молоди сибирского осетра. Программа восполнения водных биоресурсов рассчитана до окончания отработки месторождения – до 2049 года. Ежегодно в водоемы региона планируется выпускать более 10 000 молоди сибирского осетра.