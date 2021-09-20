В Иркутской области подвели итоги выборов-2021

Явка на выборы-2021 в регионе составила 36,59%, или 676,5 тысячи человек. Это выше, чем в 2016 году, когда явка составила 34,66%. Избирательная комиссия Иркутской области подвела предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы, которые прошли 17-19 сентября.

По результатам обработки 97,8% протоколов, в Иркутской области в тройку лидеров по числу голосов вошли «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди». Всего 5% барьер преодолели пять партий.

«Единая Россия» , 35,9% голосов КПРФ, 28,3% голосов. «Новые люди», 9,93% ЛДПР, 8,6% «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», 6,7%.

В России тройка лидеров вы глядит иначе. Так, после обработки 90,3% протоколов избирателей на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» (49,65% голосов), нНа втором месте идет КПРФ (19,56%), на третьем – ЛДПР (7,51%).

Победителем по одномандатному округу №93 (Иркутский) стал кандидат от КПРФ Михаил Щапов (51,9%), в Ангарском 94-м округе победил единоросс Антон Красноштанов (40,9%), в Шелеховском округе №95 – единоросс Сергей Тен (40,56%), в Братском округе №96 – единоросс Александр Якубовский (31,5%).