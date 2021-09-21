Российские банки почти удвоили прибыль в январе-августе

Чистая прибыль банков России в августе составила 244 млрд руб. и достигла 1,7 трлн руб., что в почти в два раза выше аналогичного периода 2020 года, говорится в отчете ЦБ «О развитии банковского сектора РФ в августе 2021 года».

При этом ЦБ прогнозирует рост прибыли до конца года до 2,5 трлн рублей благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы.

– По итогам восьми месяцев прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб., при сохранении текущих темпов роста годовая прибыль может достигнуть рекордных 2,5 трлн руб., – сообщает регулятор.