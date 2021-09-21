Шутинг произошел в одном из пермских вузов

От рук студента погибли шесть человек.

Как рассказали в СК РФ, студент открыл стрельбу из охотничьего ружья в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета.

В результате, погибли 6 человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

Личность подозреваемого уже установлена. При задержании он был ранен. Известно, что ружье он приобрел в мае 2021 года.

На место направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК России для оказания помощи в расследовании.

По информации Министерства безопасности Пермского края, родным пострадавших будет оказана материальная помощь. Семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым – по 500 тыс. руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы.

Помощь пострадавшим может оказать любой желающий.

Напомним, что в 2021 году это второе нападение на учебное заведение. Первое произошло в Казани 11 мая. Пострадали более 20 человек. 19-летний нападавший задержан. Его зовут Ильназ Г. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве. Сам нападавший, объясняя свои мотивы, заявил что считает себя богом и всех ненавидит.