В Иркутской области раздадут гранты пострадавшему из-за ковидных ограничений малому бизнесу

Бизнесу помогут компенсировать простой работников, введенный из-за ограничительных мер в связи с COVID-19. Так в Минэкономразвития рассчитывают подготовиться к введению новых локдаунов в регионах. Гранты смогут получить предприниматели в городах, где с 1 августа 2021 года вводились ограничения на работу предприятий из-за распространения COVID-19. В Иркутской области данные ограничения коснулись ресторанного бизнеса, сферы красоты и спорта, образовательных центров, детских кружков и спортивных секций.

Напомним, что предусмотреть такой механизм помощи предпринимателям в начале августа поручил Президент России Владимир Путин. На финансовое обеспечение этой меры поддержки на все регионы выделено 8 млрд рублей.

– Правительство РФ максимально упростило процесс получения данной меры поддержки. Во-первых, грант предоставляется без конкурса. Во-вторых, подать заявку можно онлайн – через личный кабинет налогоплательщика. Единственное условие – организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре НКО, пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ, – пояснила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.