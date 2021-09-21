Где хотят работать и сколько зарабатывать иркутские выпускники

Эксперты hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU) более 1 млн резюме выпускников высших и средних учебных заведений 2021 года и выяснили, какая работа им наиболее интересна, а также, каковы зарплатные ожидания у молодых специалистов из Иркутской области.

Анализ резюме показывает, что лидерство по уровню интереса между собой разделяют две сферы: «Продажи» (7,5% или 24 000 резюме) и «ИТ, телеком» (7,2% или 23 000 резюме). За ними с небольшим отставанием следует сфера «Административный персонал», здесь бывшие студенты разместили 6,3% или более 20 000 резюме. В пятёрку лидеров вошли маркетинг и реклама (4,6%), а также производство (4,1%). Меньше всего молодых работников интересует работа в автобизнесе, в сфере безопасности, в консультировании, закупках, страховании, а также рабочие специальности – на каждую сферу пришлось менее 1% резюме.

Что касается географических предпочтений молодых специалистов, лидерство по количеству кандидатов традиционно держит Москвы (каждое третье резюме выпускников этого года), на втором месте – Санкт-Петербург (почти 40 000 резюме или 12%), на третьем с большим отставанием – Московская область (13,4 тысячи резюме и 4,1%). Иркутская область оказалась на 19 месте среди 84 регионов России (3,2 тысячи резюме и 1%).

По регионам СФО выпускники, ищущие работу, распределились так:

Новосибирская область (8,1 тысячи резюме выпускников, которые находятся в поиске работы этой осенью), Красноярский край (4,3 тысячи резюме – почти в два раза меньше, чем в регионе-лидере), Омская область (3,8 тысяч резюме), Томская область (3,7 тысяч резюме), Иркутская область (3,2 тысячи резюме), Кемеровская область (2,7 тысяч резюме), Алтайского края (2,4 тысячи резюме молодых специалистов, которые рассматривают работу в данном регионе).

В топ желаемых должностей, на которые хотят трудоустроиться этой осенью выпускники вошли: администратор, инженер, продавец-консультант, менеджер по работе с клиентами, юрист, экономист, помощник руководителя, менеджер по продажам, офис-менеджер, бухгалтер, аналитик, инженер-конструктор, преподаватель английского языка, психолог и smm-менеджер.

Медианные зарплаты, на которые претендуют молодые специалисты в этом году, находятся на уровне 39,9 тысяч рублей. Выше среднего ожидания у начинающих специалистов, ищущих работу в сфере добычи сырья (почти 70 тысяч рублей). В строительной сфере выпускники рассчитывают на зарплату 60 тысяч рублей, в ИТ – почти 53 тысячи, в области медицины и фармацевтики выпускники хотят получать 50 тысяч, примерно столько же на производстве и в области безопасности. Самые низкие зарплатные ожидания у выпускников, рассматривающих работу в сфере продаж и административном персонале (по 39 тысяч рублей), а также в области фитнеса, красоты, домашнего персонала и ресторанно-гостиничной сфере (по 40 тысяч рублей).

В разрезе регионов самые высокие запросы у молодых работников из Магаданской области (70 тысяч рублей), на Сахалине, в Ненецком и Чукотском АО (по 60 тысяч).

У сибирских выпускников ожидания ниже, чем в среднем по России, а наиболее высокие зарплаты из них запрашивают красноярские специалисты (32,2 тысячи рублей). Иркутские выпускники ожидают зарплату 30,3 тысячи рублей в среднем. Меньше всего в СФО зарплатные притязания у молодых сотрудник в из Алтайского края (26 тысяч рублей).