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Где хотят работать и сколько зарабатывать иркутские выпускники

Эксперты hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU) более 1 млн резюме выпускников высших и средних учебных заведений 2021 года и выяснили, какая работа им наиболее интересна, а также, каковы зарплатные ожидания у молодых специалистов из Иркутской области.

Анализ резюме показывает, что лидерство по уровню интереса между собой разделяют две сферы: «Продажи» (7,5% или 24 000 резюме) и «ИТ, телеком» (7,2% или 23 000 резюме). За ними с небольшим отставанием следует сфера «Административный персонал», здесь бывшие студенты разместили 6,3% или более 20 000 резюме. В пятёрку лидеров вошли маркетинг и реклама (4,6%), а также производство (4,1%). Меньше всего молодых работников интересует работа в автобизнесе, в сфере безопасности, в консультировании, закупках, страховании, а также рабочие специальности – на каждую сферу пришлось менее 1% резюме.

Что касается географических предпочтений молодых специалистов, лидерство по количеству кандидатов традиционно держит Москвы (каждое третье резюме выпускников этого года), на втором месте – Санкт-Петербург (почти 40 000 резюме или 12%), на третьем с большим отставанием – Московская область (13,4 тысячи резюме и 4,1%). Иркутская область оказалась на 19 месте среди 84 регионов России (3,2 тысячи резюме и 1%).

По регионам СФО выпускники, ищущие работу, распределились так:

  1. Новосибирская область (8,1 тысячи резюме выпускников, которые находятся в поиске работы этой осенью),
  2. Красноярский край (4,3 тысячи резюме – почти в два раза меньше, чем в регионе-лидере),
  3. Омская область (3,8 тысяч резюме),
  4. Томская область (3,7 тысяч резюме), 
  5. Иркутская область (3,2 тысячи резюме),
  6. Кемеровская область (2,7 тысяч резюме),
  7. Алтайского края (2,4 тысячи резюме молодых специалистов, которые рассматривают работу в данном регионе).

В топ желаемых должностей, на которые хотят трудоустроиться этой осенью выпускники вошли: администратор, инженер, продавец-консультант, менеджер по работе с клиентами, юрист, экономист, помощник руководителя, менеджер по продажам, офис-менеджер, бухгалтер, аналитик, инженер-конструктор, преподаватель английского языка, психолог и smm-менеджер.

Медианные зарплаты, на которые претендуют молодые специалисты в этом году, находятся на уровне 39,9 тысяч рублей. Выше среднего ожидания у начинающих специалистов, ищущих работу в сфере добычи сырья (почти 70 тысяч рублей). В строительной сфере выпускники рассчитывают на зарплату 60 тысяч рублей, в ИТ – почти 53 тысячи, в области медицины и фармацевтики выпускники хотят получать 50 тысяч, примерно столько же на производстве и в области безопасности. Самые низкие зарплатные ожидания у выпускников, рассматривающих работу в сфере продаж и административном персонале (по 39 тысяч рублей), а также в области фитнеса, красоты, домашнего персонала и ресторанно-гостиничной сфере (по 40 тысяч рублей).

В разрезе регионов самые высокие запросы у молодых работников из Магаданской области (70 тысяч рублей), на Сахалине, в Ненецком и Чукотском АО (по 60 тысяч).

У сибирских выпускников ожидания ниже, чем в среднем по России, а наиболее высокие зарплаты из них запрашивают красноярские специалисты (32,2 тысячи рублей). Иркутские выпускники ожидают зарплату 30,3 тысячи рублей в среднем. Меньше всего в СФО зарплатные притязания у молодых сотрудник в из Алтайского края (26 тысяч рублей).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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