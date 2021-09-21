В Госдуму проходят восемь партий

Включая одномандатников, сообщает Российская газета.

Подсчет голосов на выборах практически завершен. Центризбирком обработал 99,51% итоговых протоколов участковых комиссий. Согласно этим предварительным данным, в Госдуму нового созыва по партспискам проходят пять партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди». Еще три партии провели в парламент своих одномандатников – «Родина», «Гражданская платформа» и Партия Роста. Суммарно в Госдуму восьмого созыва проходят восемь партий.

По итогам обработки 99,51% протоколов голоса избирателей распределись следующим образом:

«Единая Россия» – 49,84%;

КПРФ – 18,97%;

ЛДПР – 7,50%;

«Справедливая Россия - За правду» – 7,43%;

«Новые люди» – 5,33%;

Партия пенсионеров – 2,46%;

«Яблоко» – 1,33%;

«Коммунисты России» – 1,27%;

«Зеленые» – 0,91%;

Российская партия свободы и справедливости – 0,77%;

«Родина» – 0,80%;

«Зеленая альтернатива» – 0,64%;

Партия Роста – 0,52%;

«Гражданская платформа» – 0,15%.

По итогам выборов «Единая Россия» остается партией большинства. Партия уверенно лидирует и в одномандатных округах, причем с серьезным отрывом от остальных партий.