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В Госдуму проходят восемь партий

Включая одномандатников, сообщает Российская газета.

Подсчет голосов на выборах практически завершен. Центризбирком обработал 99,51% итоговых протоколов участковых комиссий. Согласно этим предварительным данным, в Госдуму нового созыва по партспискам проходят пять партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди». Еще три партии провели в парламент своих одномандатников – «Родина», «Гражданская платформа» и Партия Роста. Суммарно в Госдуму восьмого созыва проходят восемь партий.

По итогам обработки 99,51% протоколов голоса избирателей распределись следующим образом:

  • «Единая Россия» – 49,84%;
  • КПРФ – 18,97%;
  • ЛДПР – 7,50%;
  • «Справедливая Россия - За правду» – 7,43%;
  • «Новые люди» – 5,33%;
  • Партия пенсионеров – 2,46%;
  • «Яблоко» – 1,33%;
  • «Коммунисты России» – 1,27%;
  • «Зеленые» – 0,91%;
  • Российская партия свободы и справедливости – 0,77%;
  • «Родина» – 0,80%;
  • «Зеленая альтернатива» – 0,64%;
  • Партия Роста – 0,52%;
  • «Гражданская платформа» – 0,15%.

По итогам выборов «Единая Россия» остается партией большинства. Партия уверенно лидирует и в одномандатных округах, причем с серьезным отрывом от остальных партий.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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