Заключенных трудоустроят на четыре предприятия Иркутской области

Места откроют до конца года, сообщили SIA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

Это компании ЗАО «Большереченское» (разведение норок и соболей), ООО «Восточно-Сибирский завод железобетонных конструкций» (производство стройматериалов), ООО «НВК» (ремонт грузовых вагонов), ООО «Агроспецстроймонтаж» (строительство).

Порядка 5200 осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области, могут претендовать на замену наказания более мягким видом – в том числе принудительными работами.

Сегодня в области для принудительным работам действуют два участка, функционирующих как исправительные центры, – при ИК-3 (Иркутск) и ИК-4 (Плишкино Иркутского района). Остро стоит вопрос создания новых участков исправительных центров.