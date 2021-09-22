Зарплату повышают второй раз за год на БрАЗе

В среднем, зарплаты в феврале тогда увеличились в среднем на 20 процентов для рабочих и на 10 для служащих. Нынешнее повышение будет одинаковым для всех, и составит 8 процентов, сообщает Братская студия телевидения.

«Повышение качества жизни сотрудников – приоритетное направление политики компании РУСАЛ. Последовательное повышение заработных плат – одна из важных ее составляющих, чтобы уровень оплаты труда на наших предприятиях был наиболее привлекательным в регионе», – прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

Это продолжение политики, основополагателем которой стал Олег Дерипаска, основатель РУСАЛа. Помимо повышения дохода сотрудников, в компании разработаны и иные меры поддержки, например, жилищная программа, где половину ипотечных взносов за работников платит компания.