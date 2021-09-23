«Единая Россия» потеряла часть мандатов в 30 из 39 региональных парламентов

Большая часть депутатских мест досталась КПРФ, сообщает РБК.

Сильнее всего партия власти просела на Чукотке: там ее результат ухудшился на 16,8 п.п., также она потеряла мандаты в Мордовии и Чувашии – на 16,7 и 15,7 п.п., соответственно. На Камчатке «Единая Россия» ухудшила свои показатели на 13,6 п.п., в Тверской области – на 11 п.п. Также достаточно большое количество мандатов было утрачено в Северо-Западном федеральном округе – в Новгородской, Ленинградской и Мурманской областях, Карелии и Санкт-Петербурге. В Северной столице «Единая Россия» потеряла семь мест в местном заксобрании, а КПРФ получила на четыре больше, чем в 2016 году.

При этом улучшить свои результаты «Единой России» удалось на выборах в заксобрания Еврейской автономной области (+9,43 п.п.), Адыгеи (+8,43 п.п.), Астраханской области (+4,31 п.п.), Подмосковья (+2,05 п.п.), Алтайского края (+0,24) и нескольких регионов Северного Кавказа.

Санкт-Петербург – не единственный регион, где КПРФ улучшила свои результаты за счет мандатов «Единой России». Несмотря на победу партии власти во всех региональных парламентах, коммунисты улучшили свои позиции в 33 из 39 регионов. КПРФ получила дополнительные мандаты на Северо-Западе и Дальнем Востоке. Сильнее всего показатели коммунистов выросли в Приморском крае (+10,18 п.п.), Свердловской (+9,16 п.п.), Вологодской (+9,15 п.п.), Оренбургской (+8,52 п.п.) и Ленинградской (+8,32 п.п.) областях. Заметно партия просела в Омской области (-5,75 п.п.), в ЕАО (-1,97 п.п.) и в Орловской области (-1,24 п.п.).

В регионах повторяются федеральные тренды: идет рост поддержки КПРФ на фоне снижения популярности ЛДПР, отметил в разговоре с РБК политолог-регионалист Ростислав Туровский. На этих выборах «оппозиционные голоса распылились между множеством партий, в том числе между КПРФ и эсэрами», что и позволило «Единой России» занять первое место, говорит он. При этом рост поддержки КПРФ неудивителен: на этих выборах их поддержали и те, кто обычно за них не голосует, отметил Туровский: «По большому счету в этой кампании у оппозиционного электората выбора не было и он предпочел КПРФ всем остальным партиям».