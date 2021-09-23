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14 жителей Приангарья с коронавирусом скончались за прошедшие сутки

Прирост больных на 23 сентября составил 380 случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 459 человек. В больницах области остается 11,2 тысячи человек.

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Общее число больных с начала пандемии превысило отметку в 106,8 тысячи человек.

В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе, эксперты уже предсказали наступление четвертой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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