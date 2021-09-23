14 жителей Приангарья с коронавирусом скончались за прошедшие сутки

Прирост больных на 23 сентября составил 380 случаев.
Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 459 человек. В больницах области остается 11,2 тысячи человек.
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23 сентября 2021
23 сентября 2021
Общее число больных с начала пандемии превысило отметку в 106,8 тысячи человек.
В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе, эксперты уже предсказали наступление четвертой.