ВТБ запускает рекламную кампанию в поддержку нового интернет- и мобильного банка для бизнеса

ВТБ объявляет о запуске федеральной рекламной кампании для малого и среднего бизнеса в поддержку обновленного интернет- и мобильного банка. Основная идея проекта — показать предпринимателям, что теперь оформить продукты и сервисы в ВТБ можно полностью дистанционно.

В основу сюжета ТВ-ролика легла ранее заявленная креативная концепция «Помогаем делом». Ключевым лицом кампании снова стал актер, продюсер, автор-исполнитель песен Семён Слепаков.

В ролике главный герой наглядно демонстрирует, как с новым интернет- и мобильным банком можно оформить продукты и сервисы для бизнеса дистанционно в один клик. Он помогает шеф-повару пиццерии оперативно получить виртуальную бизнес-карту и оформить экспресс-кредит.

«Омниканальная платформа нашего нового интернет-банка уникальна на российском рынке. Уже сейчас в нее встраиваются более 50 различных продуктовых сервисов, с которыми клиент может вести свой бизнес полностью онлайн», — комментирует Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Одновременно с запуском рекламной кампании на ТВ в интернете стартовала авторская песня Семёна Слепакова.

Рекламная кампания запущена 20 сентября во всех охватных каналах коммуникаций − ТВ, интернет, радио и продлится до 25 октября.

Подробную информацию по цифровым продуктам и сервисам ВТБ можно получить на сайте delo.vtb.ru

Состав творческой группы рекламной кампании

ВТБ

Лариса Пономарева — руководитель департамента маркетинга и рекламы;

Елена Стерлигова — руководитель службы разработки креативных материалов;

Светлана Пантюкова — ведущий менеджер отдела разработки креативных материалов.

Агентство VMLY&R

Алексей Мешков — креативный директор;

Евгений Подергин — старший копирайтер;

Екатерина Дорохина — арт-директор;

Анна Хрекова — директор отдела по работе с клиентами;

Алиса Борисова — аккаунт-директор;

Евгений Машинистов — директор отдела ТВ-производства.

WRAP

Слава Сыркин — режиссер;

Евгений Козлов — оператор;

Игорь Логвиненко — исполнительный продюсер.