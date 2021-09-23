ПСБ выдал первый кредит под поручительство Корпорации МСП

ПСБ выдал первый кредит в рамках новой программы кредитования малого и среднего бизнеса под зонтичное поручительство "Корпорации МСП". Первая выдача с лимитом 20 млн рублей прошла в Москве.

Кредит был выдан компании Интернешнл пластик гайд, которая направит полученное финансирование на пополнение оборотных средств для закупки сырья и расширения продуктового портфеля.



В сентябре текущего года ПСБ стал участником пилотного проекта кредитования малого и среднего бизнеса, в рамках которого предприниматели могут получить финансирование под зонтичное поручительство "Корпорации МСП" в размере до 50% от суммы кредитного договора. В случае, если заемщик удовлетворяет пакетным требованиям поручителя, новый механизм позволяет сократить время на одобрение заявки предпринимателя, так как по условиям поручительства не потребуется отдельного согласования каждой кредитной заявки. Финансирование доступно заемщикам, находящимся в реестре субъектов МСП, и выдается на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и развитие предпринимательской деятельности.

Подать заявку на кредит под поручительство "Корпорации МСП" можно как в рамках стандартной кредитной процедуры, так и дистанционно - для удобства клиентов ПСБ интегрировал возможность использования зонтичного поручительства Корпорации МСП в собственную онлайн-платформу, которая позволяет оформить кредит за один день всего по двум документам.