Иркутская область увеличила в январе-августе сбор налогов на 48%

Налогоплательщики Иркутской области в январе-августе 2021 года уплатили в бюджет 368 млрд рублей, что на 119 млрд рублей или 48% выше уровня поступлений аналогичного периода 2020 года, сообщает ФНС.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 235 млрд рублей или 64%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 121 млрд рублей или 33%, в том числе в доходы местных бюджетов – почти 19 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства поступило 11,5 млрд рублей акцизов или 3 процента. Кроме того, 84 млрд рублей страховых взносов зачислены в социальные внебюджетные фонды, что почти на 10% выше уровня аналогичного периода 2020 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – 62 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 15 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 7 млрд рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет за восемь месяцев 2021 года на 93 млрд рублей или более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В структуре доходов федерального бюджета 64,5% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – около 152 млрд рублей (почти на 75 млрд рублей или в два раза выше уровня аналогичного периода прошлого года).

Основной объем прироста – 75 млрд рублей приходится на налог на добычу нефти, главным образом, за счет роста средней цены на нефть, изменением параметров налогообложения добычи углеводородного сырья (отмена части льгот), а также постановки на учет нового налогоплательщика, получением им лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу нефти на территории Иркутской области. Также часть нефтедобывающих организаций с 01.01.2021 перешла на исчисление налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, в федеральный бюджет уже направлено около 5 млрд рублей.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 29% доходов федерального бюджета или 67,5 млрд рублей. При этом обеспечена положительная динамика сальдированных поступлений на 12 млрд рублей (или 23%) за счет роста налоговой базы, что привело к увеличению НДС, исчисленного к уплате, на 15 млрд рублей (или на 20%), объем возмещения налога вырос на 2,5 млрд рублей (или на 13,5%).