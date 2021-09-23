Пассажирка Mercedes пострадала после столкновения с пьяным водителем Toyota в Иркутске

Столкновение автобуса Mercedes-Benz и машины Toyota произошло в Иркутске, в результате инцидента пострадала пассажирка первого автомобиля, сообщает региональное ГИБДД на своей странице в Instagram.

Установлено, что утром 12 сентября 2021 23-летний водитель Toyota Camry двигался по плотине ГЭС, по предварительной информации, не справился с управлением транспорта, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

В результате пассажирка Mercedes-Benz получила травмы. «Проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителя Toyota Camry показало положительный результат», – сообщают правоохранители.