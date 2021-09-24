Жителя Тайшетского района обвинили в контрабанде леса за рубеж на 24 млн рублей

Уголовное дело в отношении жителя Тайшетского района Иркутской области направлено в суд, мужчина обвиняется в незаконной отправке лесоматериалов за рубеж, сообщает пресс-служба Восточно- Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, обвиняемый создал через подставное лицо коммерческую фирму по лесопереработке и продаже древесины, с апреля 2016 по сентябрь 2017 года совершал преступления в сфере незаконного оборота лесоматериалов. «Он скупал незаконно заготовленную на территории Иркутской области древесину, а затем реализовывал ее, вывозя за пределы Российской Федерации в одну из стран Азии. В качестве подтверждения законности происхождения товара вносил в таможенные декларации недостоверные сведения о его производителе», – сообщают правоохранители.

Объем незаконно перемещенной древесины составил 4 тысячи кубометров. Кроме того, мужчине удалось незаконно обналичить и ввести в легальный экономический оборот 13 млн рублей.

Предполагаемому преступнику предъявлено обвинение по трем уголовным статьям, санкции которых предусматривают до 2, 5 и 7 лет лишения свободы, а также штрафы до 1 млн рублей.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.