Общегородской субботник не состоится в Иркутске 25 сентября из-за плохой погоды

Мэрия Иркутска перенесла общегородской субботник, запланированный на 25 сентября, из-за плохой погоды, сообщается на сайте администрации.

«Общегородской субботник, проведение которого запланировано в Иркутске на 25 сентября, перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозам синоптиков, завтра на территории города ожидаются осадки в виде дождя, температура + 3 +5 градусов, ночью возможны заморозки», – говорится в сообщении.

О новой дате проведения субботника власти сообщат дополнительно.