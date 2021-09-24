Росбанк улучшил процесс автоматизированного межбанковского обмена данными

Росбанк усовершенствовал процесс интеграции автоматизированных систем с банками автопроизводителей, что значительно увеличивает скорость обмена данными через core-системы банков.

Ранее с момента загрузки файлов на стороне банка-партнёра до получения их на стороне Росбанка проходило 15 минут, теперь весь процесс занимает не более 15 секунд.

Интеграция программного обеспечения Росбанка, которое используется для передачи данных с целью дальнейшего открытия счета заемщику банка-партнёра, выдачи автокредита, погашения платежей и деавторизации счета, с новой автоматической банковской системой банка-партнера теперь осуществляется через публикацию API-сервиса на платформе WSO2. Файлы партнера подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

На уровне программного обеспечения Росбанка реализован алгоритм валидации, проверки и снятия электронной подписи банка-партнёра с помощью инструментов CryptoPro. Данная интеграция позволила банкам ускорить обмен данными в 60 раз.

«В течение последних двух лет мы активно прорабатываем с партнерами переход на более скоростной и технологичный сервис и API-интеграции информационных систем. С отдельными игроками рынка уже заключены соответствующие соглашения и налажена работа. С точки зрения конечного пользователя – покупателя автомобиля обновленный процесс влияет на скорость открытия счета, с помощью которого клиент будет оплачивать свой автокредит в банке автопроизводителя», - отметила Юлия Алексашина, заместитель директора департамента развития нецифровых каналов продаж и обслуживания Росбанка.