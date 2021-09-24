Альфа-Банк готов вернуть в Дом Зингера городской книжный магазин

Альфа-Банк готов вернуть в Дом Зингера его исторического обитателя — городской книжный магазин. Такая возможность открылась благодаря принятому в минувшую пятницу решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суд признал недействительными договоры аренды с ООО «Книжный магазин №1», подконтрольным экс-банкиру Андрею Исаеву.

Городской «Дом книги» покинул Дом Зингера в 1999 году при реставрации, когда здание перешло под контроль Андрея Исаева. При этом экс-банкир дал договорное обязательство после окончания работ вернуть городской книжный магазин в Дом Зингера. Однако этого не произошло.

Сейчас Андрей Исаев находится в федеральном и международном уголовном розыске. Принадлежавший ему «Балтийский банк» санирован Альфа-Банком. Несмотря на это, Исаев продолжал получать доход от аренды помещений в Доме Зингера через нерыночные договора субаренды.

Теперь Альфа-Банк намерен освободить ЗАО «Зингер» от навязанных ему невыгодных договоров и вновь сдать помещения Дома Зингера на прозрачных рыночных условиях с участием признанных экспертов.

«Дом Зингера — один из символов Санкт-Петербурга и достояние его жителей. Альфа-Банк сохранит историческую функцию Дома Зингера и преемственность традиций книготорговли в нем», — отметили в пресс-службе Альфа-Банка.

Поскольку Альфа-Банк не является девелопером, у него нет стремления профессионально заниматься управлением Домом Зингера и тем более менять его функцию, подчеркнули в банке. Возвращение городского магазина в прибыльную локацию отвечает интересам города: оно позволит пополнить городской бюджет и «восстановит правовую и историческую справедливость для Санкт-Петербурга».

«Альфа-Банк выражает готовность к переговорам и сотрудничеству по этому вопросу с Администрацией Санкт-Петербурга и городскими структурами», — заключает пресс-служба кредитной организации.