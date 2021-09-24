На туристическом маршруте на пик Черского установили верстовой столб с QR-кодом

Памятный верстовой столб установили в Слюдянском районе на популярном туристическом пешеходном маршруте на пик Черского в районе метеостанции. Верстовой столб станет напоминанием о богатой истории – его разместили там, где в 1805 году была основана станция «Слюденская».

В XIX веке путь измеряли верстами, такие столбы стояли на протяжении всего Сибирского тракта, частью которого является Кругобайкальский тракт, проходивший по территории Южного Прибайкалья.

На столбе размещена табличка с QR-кодом, отсканировав который, путешественник может попасть в мобильное приложение «Сибирский туристический тракт» и узнать максимум информации о посещаемых местах и событиях, получит полный пакет сервисов по регистрации и бронированию, а также сможет воспользоваться аудиогидом. Таким образом, верстовой столб является частью интерактивной карты проекта. Также столб послужит отправной точкой для будущей экспедиции с участием Русского географического общества по пути следования тракта, соединявшего Россию и Азию.

Справочно:

Сибирский тракт - самая протяженная дорога в мире от Санкт-Петербурга и Москвы до Кяхты, Нерчинска и от Иркутска через Якутск до Охотска. Кругобайкальский (Хамар-Дабанский, Кругоморский) тракт является частью Сибирского тракта, более известного как Чайный путь и проходившего по горам Хамар-Дабана с 1805 по 1865. До начала XX века расстояние измерялось в верстах и на всех почтовых трактах устанавливались верстовые столбы, показывающие пройденный путь.